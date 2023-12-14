Вызывают тревогу попытки Запада подорвать действующие системы власти стран СНГ - Нарышкин

В России и Беларуси тревогу вызывают подрывные действия Запада в отношении стран СНГ, попытки разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Особую тревогу у нас сейчас вызывают возросшие в последнее время попытки западного блока подорвать действующие системы власти на пространстве Содружества путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений", - отметил Нарышкин в Минске на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями делегаций, участвующими в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Слова главы СВР приводит госагентство БелТА.

Нарышкин обратил внимание на то, что Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ, чтобы разобщить их, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы.

"Не имея сил, как прежде, действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок использует методы гибридной войны, которая затрагивает буквально все стороны, сферы жизни государства и общества", - подчеркнул он.