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СНГ 14.12.2023 13:55

Вызывают тревогу попытки Запада подорвать действующие системы власти стран СНГ - Нарышкин

В России и Беларуси тревогу вызывают подрывные действия Запада в отношении стран СНГ, попытки разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Особую тревогу у нас сейчас вызывают возросшие в последнее время попытки западного блока подорвать действующие системы власти на пространстве Содружества путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений", - отметил Нарышкин в Минске на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с руководителями делегаций, участвующими в совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ.

Слова главы СВР приводит госагентство БелТА.

Нарышкин обратил внимание на то, что Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ, чтобы разобщить их, лишить политической воли и экономического потенциала, не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы.

"Не имея сил, как прежде, действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок использует методы гибридной войны, которая затрагивает буквально все стороны, сферы жизни государства и общества", - подчеркнул он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СВР, ЗАПАД, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

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