В Баку утвердили регламент работы комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг утвердил «Регламент об организации и проведении совместных заседаний и рабочих встреч между Госкомиссией Азербайджана по делимитации границы с Арменией и Комиссии Армении по вопросам делимитации и безопасности границы с Азербайджаном».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, даты, место и время проведения заседаний и рабочих встреч комиссий определяются по согласованию между двумя председателями комиссий.

Согласно регламенту, заседания и встречи комиссий в порядке очередности проводятся на территории Азербайджана и Армении, или на границе двух государств, или на территории третьих стран, или же в формате видеоконференции.

30 ноября вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и Армении Мгер Григорян на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

Р.Ахмедов