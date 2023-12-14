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Внешняя политика 14.12.2023 14:24

В Баку утвердили регламент работы комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг утвердил «Регламент об организации и проведении совместных заседаний и рабочих встреч между Госкомиссией Азербайджана по делимитации границы с Арменией и Комиссии Армении по вопросам делимитации и безопасности границы с Азербайджаном».

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, даты, место и время проведения заседаний и рабочих встреч комиссий определяются по согласованию между двумя председателями комиссий.

Согласно регламенту, заседания и встречи комиссий в порядке очередности проводятся на территории Азербайджана и Армении, или на границе двух государств, или на территории третьих стран, или же в формате видеоконференции.

30 ноября вице-премьеры Азербайджана Шахин Мустафаев и Армении Мгер Григорян на встрече на границе двух стран договорились интенсифицировать проведение встреч комиссий по вопросам делимитации.

Р.Ахмедов

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Тэги: АСАДОВ, РЕГЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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