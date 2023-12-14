Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение направить Украине пакет военной помощи стоимостью 80 млн евро.

"Очередной пакет помощи включает в себя не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро", - сообщил журналистам министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

Он отметил, что конкретное содержание и его объемы не разглашаются по соображениям безопасности.

"Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без нанесения ущерба нашей собственной обороне", - подчеркнул Певкур.

"Необходимый запас мы восстановим", - добавил министр.