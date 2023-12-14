Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8527 RUR   0.019 GBR   2.1483 TRY   0.0586

Цена на нефть

13.12 $/bbl +/- WTI 69.47 +0.86 Brent 74.26 +1.02

Дальнее зарубежье 14.12.2023 16:42

Эстония отправит Украине пакет военной помощи на 80 млн евро

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение направить Украине пакет военной помощи стоимостью 80 млн евро.

"Очередной пакет помощи включает в себя не только большое количество противотанковых ракет Javelin, но и пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, катера, наземные транспортные средства, а также снаряжение для водолазов. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро", - сообщил журналистам министр обороны Ханно Певкур (Hanno Pevkur).

Он отметил, что конкретное содержание и его объемы не разглашаются по соображениям безопасности.

"Пакет помощи составлен так, чтобы оказать Украине максимально возможную помощь без нанесения ущерба нашей собственной обороне", - подчеркнул Певкур.

"Необходимый запас мы восстановим", - добавил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


Похожие новости


В Эстонии создана схема использования замороженных активов России Эстония выделяет Украине новый пакет военной помощи Парламент Эстонии принял заявление в поддержку членства Украины в НАТО Минобороны Эстонии: в новый пакет военной помощи Украине входят оружие, военное и медицинское снаряжение Президент Эстонии предлагает включить Украину в трансграничные проекты стран Балтии, Черного моря и Адриатики Премьер Эстонии называет преждевременными призывы к миру на Украине Страны Балтии подтверждают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины - глава МИД Эстонии Парламент Эстонии призвал предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС Эстония должна быть готова к конфликту в Европе и его последствиям - президент Премьер Эстонии собирается посетить линию соприкосновения в Донбассе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az