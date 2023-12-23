Эстония готова выдавать Киеву украинцев мобилизационного возраста

Эстония может заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.
"Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека (беженца) и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии", - заявил Ляэнеметс Эстонскому телевидению.
Хотя официального запроса от Украины не поступало, МВД неоднократно обращалось как к украинскому послу, так и к министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомить о находящихся в Эстонии беженцах, отметил он.
Глава МВД также сообщил, что в ближайшие дни внесет письменное предложение о заключении соглашения между двумя странами. В настоящее время экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.
За временной защитой в Эстонии обратились более 7 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста.
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