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Дальнее зарубежье 27.02.2024 17:31

Эстония в течение четырех лет будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от своего ВВП

Эстония будет выделять на военную поддержку Украины на протяжении четырех лет по 0,25% валового внутреннего продукта страны, заявила премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas).

"Долгосрочная военная поддержка Украины Эстонией будет в течение последующих четырех лет составлять 0,25% от нашего ВВП. Призываем все остальные поддерживающие Украину государства взять на себя аналогичное обязательство", - сказала она на встрече глав государств и правительств в Париже, ее слова приводит во вторник пресс-служба правительства.

Она считает, что для помощи Украине необходимо действовать прямо сейчас.

"Мы не можем понапрасну тратить время, потому что Украина в первую очередь нуждается в срочной помощи с оружием. Я надеюсь, что недавнее решение Дании отправить все свои боеприпасы на Украину вдохновит других. Мы также должны посмотреть, какую помощь можно получить на мировом рынке, как это уже сделали чехи", - предложила Каллас.

Она заявила, что страны Запада обладают ресурсами, экономической мощью и знаниями, "вместе мы можем помочь Украине выиграть".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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