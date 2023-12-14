В Кяльбаджаре планируется создание 5 ТРЗ

В Кяльбаджарском районе планируется строительство 5 туристско-рекреационных зон (ТРЗ), заявил глава отдела регионального туризма и культурного наследия Госагентства по туризму Азербайджана Эльгюн Джавадов.

«Основное стратегическое направление ГАТ в развитии Карабаха и Восточного Зангезура, в частности развитии отельной инфраструктуры, является создание туристско-рекреационных зон. В первую очередь, планируется создание 5 таких зон в Кяльбаджарском районе", - сказал Гаджиев в четверг на I научно-практической конференции "Восстановление и развитие туризма в освобожденных от оккупации территориях" в Агдаме.

По его словам, которые передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», для создания ТРЗ в Кяльбаджарском районе предусмотрено выделить территорию площадью свыше 3 тыс. га.

Он отметил, что помимо Кяльбаджара, приоритетными района для создания рекреационных зон являются также Ходжавендский и Зангиланский районы. «Формирование таких рекреационных зон связано с вопросами, как инвестиций, так и туристического спроса. Исследования проводились совместно с зарубежными экспертами", - подчеркнул он.

Х.Насирзаде