Иностранные инвестиции в нефтегазовую промышленность Азербайджана превысили $108 млрд

Себестоимость добычи нефти на месторождениях компании SOCAR в 2022 году выросла на 12,1% по сравнению с показателем 2021 года - до 129,45 манат ($76,1 по текущему курсу) за тонну.

Такие данные приводятся в годовом отчете компании за 2022 год, опубликованном на сайте SOCAR.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в структуре себестоимости одной тонны нефти удельный вес материальных затрат составил 3,2%, топлива – 0,2%, расходов на электроэнергию – 0,9%, заработной платы - 17%, отчислений на социальное страхование - 3,9%, амортизационных отчислений – 19,8%, расходов на ремонт основных средств - 8,8%, расходов на техобслуживание основных средств - 4,7%, налога на недра - 7,9%, транспортных расходов - 10%, расходы на охрану – 2,4%, остальное - прочие расходы.

Согласно данным отчета, без учета налога на недра, себестоимость добычи компанией SOCAR одной тонны нефти в 2022 году составила 118,32 маната (рост по сравнению с 2021г на 13,2%).

В 2022 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 785,3 тыс. тонн (спад на 4,6%). При этом, на долю ПО "Азнефть" пришлось 6 млн 461,8 тыс. тонн, на долю совместных предприятий и операционных компаний, разрабатывающих сухопутные месторождения - 1 млн 323,5 тыс. тонн.

По данным SOCAR, по состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане открыто 81 месторождение нефти и газа. В настоящее время добыча ведется на 58 месторождениях, 23 месторождения по тем или иным причинам не вовлечены в разработку, либо их разработка остановлена. Из разрабатываемых месторождений 39 расположены на суше, 19 – на море.

Суммарный объем иностранных инвестиций в нефтегазовую промышленность Азербайджана на 1 января 2023 года превысил $108 млрд.

По состоянию на 1 января 2023 года в Азербайджане суммарно было добыто 2 млрд 184,1 млн тонн нефти и 992 млрд кубометров газа.

Н.Аббасова