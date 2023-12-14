В Азербайджане в 2023г задержали 8 подозреваемых в связях с зарубежными спецслужбами - Погранслужба

Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в 2023 году задержаны 8 человек, подозреваемых в связях с зарубежными спецслужбами

ГПС провела отчетное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности в 2023 году.

«Выявлены и задержаны восемь подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами с целью антиазербайджанской разведывательно-подрывной деятельности», - говорится в информации ведомства.

Кроме этого, в рамках борьбы с терроризмом задержаны 7 участников вооруженных конфликтов за рубежом, нейтрализованы 5 организованных преступных групп (ОПГ) занимающихся незаконной миграцией, 21 ОПГ, занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств, три организованных преступных групп, занимавшихся контрабандой.

Согласно ГПС в 2023 году предотвращена контрабанда через госграницу 2 тонны 95 кг 338 грамм наркотических средств на сумму 51 млн 14,753 тыс. манатов, уничтожено 36 т 222 кг наркотикосодержащих растений.

За нарушение госграницы задержано 489 человек, 10 тыс. 689 нарушителей пограничного режима, 3 тыс. 609 человек, находившихся в розыске, 252 человека - с поддельными документами, четыре человека - с чужими документами, а также четыре человека при попытке тайно перейти пункты пропуска на границе.

На освобожденных территориях проложены дороги протяженностью 150 км, 354 км дорог капитально отремонтированы.

Кроме этого, на освобожденных территориях от мин и неразорвавшихся снарядов очищена территория в 2,661 тыс. га: обезврежено 1598 противопехотных, 1763 противотанковых мин, 518 неразорвавшихся снарядов.

Б.Рустамбеков