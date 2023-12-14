Армения и Греция договорились о военно-техническом сотрудничестве

Армения и Греция в четверг в Афинах подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает Минобороны Армении.
"Министры обороны Армении и Греции Сурен Папикян и Николаос Дендиас подписали соглашение "О военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Греческой Республики", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.
Отмечается, что на встрече стороны "зафиксировали большой потенциал для развития сотрудничества, а также достигнута договоренность развивать его с новой силой, включая военно-техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления".
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