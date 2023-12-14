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Регион 14.12.2023 19:10

Армения и Греция договорились о военно-техническом сотрудничестве

Армения и Греция в четверг в Афинах подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, сообщает Минобороны Армении.

"Министры обороны Армении и Греции Сурен Папикян и Николаос Дендиас подписали соглашение "О военно-техническом сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Греческой Республики", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Отмечается, что на встрече стороны "зафиксировали большой потенциал для развития сотрудничества, а также достигнута договоренность развивать его с новой силой, включая военно-техническое направление, обмен опытом, образовательную, учебно-тренировочную, тактическую подготовку и другие направления".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРЕЦИЯ, ВТС, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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