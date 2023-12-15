Гайана и Венесуэла договорились продолжить диалог и не применять силу против друг друга

Гайана и Венесуэла договорились в ходе переговоров о территориальном споре вокруг Эссекибо, что ни одна из стран не будет угрожать или применять силу против другой ни при каких обстоятельствах, сообщают местные СМИ.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать друг другу силой или применять ее ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из любых существующих разногласий между двумя государствами", - сообщается со ссылкой на совместное коммюнике по итогам встреч президентов Гайаны Ирфаана Али и Венесуэлы Николаса Мадуро, состоявшихся в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Отмечается, что стороны также договорились продолжить диалог.

"Оба государства договорились вновь встретиться в Бразилии в течение следующих трех месяцев или в другое согласованное время для рассмотрения любого вопроса, имеющего последствия для спорной территории", - отмечается в документе.

Кроме того, лидеры обеих стран договорились создать совместную комиссию из министров иностранных дел и технических специалистов двух государств для решения вопросов по Эссекибо.

14 декабря 2023 года в Сент-Винсент и Гренадины президент Гайаны и президент Венесуэлы провели обсуждения по Эссекибо, являющейся предметом спора между двумя странами.

Кризис между Венесуэлой и Гайаной обострился в последние годы после открытия нефтегазовых месторождений в гайанских территориальных водах, на которые претендует и Венесуэла. В частности, Каракас выступает против выдачи Джорджтауном нефтяным компаниям разрешений на бурение в этих водах.

3 декабря состоялся референдум, на котором граждане Венесуэлы высказались за присоединение Эссекибо к стране. После этого в Гайане начали готовиться к возможному вторжению Венесуэлы.

Разногласия Венесуэлы и Гайаны вызывают обеспокоенность в регионе, страны которого призывают конфликтующие стороны избежать эскалации ситуации. Так, президент Бразилии Лула да Силва призвал Мадуро воздержаться от "односторонних мер", которые могли бы обострить пограничный спор.

Канцелярия бразильского президента сообщила, что "Лула подчеркнул важность недопущения односторонних мер, которые могли бы обострить ситуацию", и предупредил о растущей обеспокоенности в связи с этим в странах региона.