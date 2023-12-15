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Инфраструктура и тендеры 15.12.2023 10:02

На закупку оборудования и строительство Центра DOST в Сумгайыте направят почти 9 млн манатов

Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения (агентство DOST) направит около 9 млн манатов на закупку различного оборудования и строительство Сумгайытского центра DOST.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с консорциумом компаний «ALLINTERTORG» и «MAC CONSTRUCTION» подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 8 млн 999 тыс. 266,61 маната.

Срок выполнения работ - до 12 декабря 2024 года.

Р.Керимов

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Тэги: СУМГАЙЫТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОБОРУДОВАНИЕ

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