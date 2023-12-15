Жапаров рассчитывает погасить большую часть внешних долгов Кыргызстана к 2030 году

Власти Кыргызстана надеются к 2030 году выплатить большую часть внешнего долга, заявил президент страны Садыр Жапаров, выступая на втором Народном курултае в пятницу.

"К 2030 году руководство страны планирует выплатить большую часть государственного долга", - сказал Жапаров.

По его словам, в 2023 году выплаты по госдолгу составили $344 млн. В следующем году республике необходимо выплатить $400 млн, в 2025-м - $430 млн.

"В ближайшие годы придутся самые крупные выплаты по внешнему долгу. Период крупных выплат продлится до 2030 года", - сказал Жапаров.