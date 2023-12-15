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Инфраструктура и тендеры 15.12.2023 10:55

Азерсу направит около 2 млн манатов на реконструкцию участка магистрального водопровода Кура-Баку

ОАО «Азерсу» привлекло ООО «Providense Doyç» для реконструкции 800-метрового участка магистрального водопровода Кура-Баку (диаметр 1400 мм) на 19 км автодороги Баку-Алят.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 949,076 тыс. манатов.

По условиям, все работы должны быть завершены в течение года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРСУ, ВОДОПРОВОД, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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