Азерсу направит около 2 млн манатов на реконструкцию участка магистрального водопровода Кура-Баку

ОАО «Азерсу» привлекло ООО «Providense Doyç» для реконструкции 800-метрового участка магистрального водопровода Кура-Баку (диаметр 1400 мм) на 19 км автодороги Баку-Алят. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 949,076 тыс. манатов. По условиям, все работы должны быть завершены в течение года. Б.Рустамбеков

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