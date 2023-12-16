Перевозки контейнеров по сети РЖД в 2030г ожидаются на уровне 10 млн TEU

Перевозки контейнеров по сети ОАО "РЖД" в 2030 г. ожидаются на уровне 10 млн TEU, сообщил глава компании Олег Белозеров, выступая на IV железнодорожном съезде в пятницу.

"Активно продолжим развитие контейнерных перевозок. Построение сети терминалов и площадок, возврат к перевозкам контейнеров в полувагонах, создание инновационных фитинговых платформ под скорость 140 км в час - это хорошие предпосылки, чтобы психологический рубеж в 10 млн ДФЭ мы преодолели в 2030 г.", - сказал он.

Как сообщалось, перевозки контейнеров по сети РЖД за 11 месяцев 2023 г. выросли на 14,2% к аналогичному периоду прошлого года, до 6,8 млн TEU.

За весь 2022 г. компания перевезла 6,5 млн TEU.