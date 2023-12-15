Campari ведет переговоры о покупке коньячного бренда Courvoisier

Итальянский производитель алкогольных напитков Davide Campari-Milano начал эксклюзивные переговоры с Beam Suntory о покупке у нее 100% Beam Holding France, владельца коньячного бренда Courvoisier, за $1,32 млрд.

Campari предлагает $1,2 млрд за Beam Holding France плюс дополнительную выплату в размере $120 млн в 2029 году в случае достижения компанией определенной цели по продажам в 2028 году.

Для заключения сделки требуется одобрение профсоюза французских работников компании и регулирующих органов, говорится в пресс-релизе Campari. Стороны планируют закрыть сделку в 2024 году.

"Включение бренда коньяка Courvoisier в наш глобальный портфель премиальных алкогольных напитков является редкой и уникальной возможностью", - говорится в сообщении.

Коньячный дом Courvoisier был основан в 1828 году во французском городе Жарнак. Он входит в число четырех ведущих коньячных домов Франции.

Продажи бренда Courvoisier в 2022 году составили порядка $249 млн, причем 60% их пришлось на долю США. Среди других крупных рынков бренда - Великобритания и Китай.

Акции Davide Campari-Milano теряют в цене 3,4% в ходе торгов в Милане в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 5%.