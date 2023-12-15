Суд отклонил запрос на запрет поставок Нидерландами запчастей для F-35 Израилю

Суд в Гааге отклонил требование группы правозащитных и гуманитарных организаций запретить поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю с нидерландских складов, сообщает в пятницу Associated Press.
В окружном суде Гааги пришли к выводу, что по данному вопросу власти Нидерландов "взвесили актуальные интересы", прежде чем согласиться поставлять запчасти Израилю.
Гуманитарные организации обратились в суд 4 декабря. В исковом заявлении указывалось, что поставка запчастей для F-35 Израилю может сделать Нидерланды причастными к военным преступлениям, которые, по мнению истцов, может совершать израильская сторона в секторе Газа.
Отмечается, что представлявший сторону защиты Раймер Вельдхейс заявил судье, что запрет на поставки будет бессмысленным, так как "США бы поставили эти запчасти Израилю из другой страны".
7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.
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