Суд отклонил запрос на запрет поставок Нидерландами запчастей для F-35 Израилю

Суд в Гааге отклонил требование группы правозащитных и гуманитарных организаций запретить поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю с нидерландских складов, сообщает в пятницу Associated Press.

В окружном суде Гааги пришли к выводу, что по данному вопросу власти Нидерландов "взвесили актуальные интересы", прежде чем согласиться поставлять запчасти Израилю.

Гуманитарные организации обратились в суд 4 декабря. В исковом заявлении указывалось, что поставка запчастей для F-35 Израилю может сделать Нидерланды причастными к военным преступлениям, которые, по мнению истцов, может совершать израильская сторона в секторе Газа.

Отмечается, что представлявший сторону защиты Раймер Вельдхейс заявил судье, что запрет на поставки будет бессмысленным, так как "США бы поставили эти запчасти Израилю из другой страны".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.