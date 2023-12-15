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Дальнее зарубежье 15.12.2023 15:31

Суд отклонил запрос на запрет поставок Нидерландами запчастей для F-35 Израилю

Суд в Гааге отклонил требование группы правозащитных и гуманитарных организаций запретить поставки запчастей для истребителей F-35 Израилю с нидерландских складов, сообщает в пятницу Associated Press.

В окружном суде Гааги пришли к выводу, что по данному вопросу власти Нидерландов "взвесили актуальные интересы", прежде чем согласиться поставлять запчасти Израилю.

Гуманитарные организации обратились в суд 4 декабря. В исковом заявлении указывалось, что поставка запчастей для F-35 Израилю может сделать Нидерланды причастными к военным преступлениям, которые, по мнению истцов, может совершать израильская сторона в секторе Газа.

Отмечается, что представлявший сторону защиты Раймер Вельдхейс заявил судье, что запрет на поставки будет бессмысленным, так как "США бы поставили эти запчасти Израилю из другой страны".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря, так как сторонам не удалось добиться его продления.

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Тэги: НИДЕРЛАНДЫ, СУД, ИЗРАИЛЬ, САМОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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