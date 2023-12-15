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ТЭК 15.12.2023 15:36

Цена на российский газ для Армении в 2024г не изменится

Цена на поставляемый из России в Армению природный газ не изменится в 2024 году, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"По состоянию на данный момент у нас есть точная информация, что в 2024 году цена на газ на границе не изменится, и уверен, что не поменяется и тариф", - сказал Григорян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, компания "Газпром Армения" уже заключила договор с компанией "Газпром" на 2024 год, "где не предусмотрено изменение цены".

В 2023 году Армения получает российский газ по цене $165 за 1 тыс. куб. м.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГАЗ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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