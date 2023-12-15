Азербайджан и ОАЭ подписали документы по сотрудничеству в сфере инвестиций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял министра инвестиций ОАЭ Мухаммеда Хасана Аль Сувейди, сообщает сайт главы государства.

В ходе встречи отмечено, что двусторонние дружественные отношения между Азербайджаном и ОАЭ успешно развиваются во многих сферах и контакты на различных уровнях служат укреплению сотрудничества.

«Решение о проведении в следующем году в Азербайджане конференции COP29 расценено как пример большого доверия и уважения, проявленного к Азербайджану в мире», - отмечается в информации.

В ходе беседы подчеркнута важность документов, которые будут подписаны сегодня, и констатировано, что это хороший показатель успешного развития сотрудничества в экономической сфере и отношений в целом между Азербайджаном и ОАЭ.

По завершению встречи состоялось подписание документов.

В частности, Азербайджанский инвестиционный холдинг и Холдинговая компания развития Абу Даби подписали рамочное соглашение о совместных инвестициях.

Кроме того, министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерство инвестиций ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в проектах, связанных с центрами обработки данных.

Б.Рустамбеков