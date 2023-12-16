Пассажирские авиаперевозки в ЕС выросли более чем вдвое в 2022г

Общее количество авиапассажиров в Европейском союзе в прошлом году составило 820 млн, что более чем вдвое (на 119%) превысило показатель 2021 года (374 млн), сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).
Увеличение числа авиаперевозок было зафиксировано во всех странах Евросоюза, при этом наиболее существенный подъем произошел в Ирландии - в 3,6 раза, а также в Словакии и Финляндии - втрое. Наименьшие темпы повышения были отмечены на Кипре (+69%), в Болгарии (+74%) и в Греции (+80%).
Доля авиаперевозок между странами ЕС составила 37% от общего объема (в 2022 году - 38%), за пределы этих государств - 47% (39%). На внутристрановые перелеты пришлось 16% (23%).
Топ-5 аэропортов Евросоюза в 2022 году не изменился, и во всех был зафиксирован существенный рост, отмечается в сообщении Eurostat.
Парижский Шарль-де-Голль перевез 57,5 млн пассажиров (+119%), амстердамский Скипхол - 52,5 млн (+106%), мадридский Барахас - 49,8 млн (+115%). Число авиапутешественников в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) выросло на 97% - до 48,8 млн человек, в Эль-Прат (Барселона, Испания) - на 123%, до 41,2 млн.
Воздушная гавань Лиссабона показала самый значительный среди топ-10 прирост пассажиропотока - на 184%, до 34,6 млн человек. В десятку вошли также аэропорты Мюнхена, Рима, Пальма-де-Мальорки и парижский Орли.
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