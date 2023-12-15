Аббас на встрече с Салливаном заявил о недопустимости изоляции Газы от остальных палестинских территорий

Лидер Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас в пятницу заявил о неприемлемости отделения сектора Газа от остальных палестинских территорий.
"Аббас подчеркнул, что сектор Газа - неотъемлемая часть Государства Палестина, и отметил, что его отделение или любые попытки изолировать неприемлемы", - приводит агентство WAFA слова Аббаса со встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.
Аббас отметил, что необходимо высвободить доходы от налоговых поступлений палестинцев, заблокированных Израилем, и направить их преимущественно жителям сектора. По его словам, мир в регионе можно достигнуть лишь путем реализации концепции двух государств для двух народов, и что необходимо обеспечить полноценное членство палестинцев в ООН.
Аббас также призвал США вмешаться с целью положить конец "насильственному перемещению людей и негласной аннексии палестинских земель поселенцами-экстремистами и израильскими военными на Западном берегу реки Иордан". Он заявил о недопустимости принудительного перемещения палестинцев на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме в секторе Газа. Глава ПНА попросил США "остановить агрессию" Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.
Он добавил, что нужно остановить операцию Израиля в анклаве и обеспечить полноценные поставки гумпомощи.
В свою очередь Associated Press сообщило со ссылкой на неназванного представителя американских властей, что Салливан обсуждал с ПНА, Израилем, региональными партнерами США возможность размещения сил безопасности, связанных с ПНА, в секторе Газа для его стабильности. При этом это лишь одна из обсуждаемых идей.
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