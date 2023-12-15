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Регион 15.12.2023 20:02

Власти Грузии и оппозиция провели раздельные митинги в связи с предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС

Массовый митинг, связанный с предоставлением Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, проходит в эти часы в Тбилиси, передает корреспондент "Интерфакса".

Выступившие на акции премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подчеркнули особую роль действующей власти в принятии Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата. При этом организаторы митинга не предоставили слово с трибуны президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Руководители Грузии считают Зурабишвили противником вступления Грузии в Евросоюз, хотя президент придерживается противоположного мнения.

Находясь среди собравшихся на митинге на площади Свободы в Тбилиси, Зурабишвили заявила журналистам, что предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС является "очень значимым шагом".

"Несмотря на различие политических взглядов, я поздравляю всех граждан Грузии с принятым решением Евросоюза. Хочу особо поздравить с этим наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также рады сегодняшнему дню", - сказала Зурабишвили.

Представители оппозиции провели в пятницу свой митинг в другом месте в Тбилиси. В оппозиции считают, что именно грузинский народ, а не действующие власти, внес главный вклад в принятии Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата.

На площади Свободы в Тбилиси перед организованно прибывшими из регионов Грузии гражданами сейчас проходит концерт местных исполнителей.

В минувший четверг страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что ЕС также предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в союз.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СТОЛИЦА, МИТИНГИ


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