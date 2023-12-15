Власти Грузии и оппозиция провели раздельные митинги в связи с предоставлением стране статуса кандидата в члены ЕС

Массовый митинг, связанный с предоставлением Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, проходит в эти часы в Тбилиси, передает корреспондент "Интерфакса".
Выступившие на акции премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель парламента Шалва Папуашвили, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подчеркнули особую роль действующей власти в принятии Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата. При этом организаторы митинга не предоставили слово с трибуны президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
Руководители Грузии считают Зурабишвили противником вступления Грузии в Евросоюз, хотя президент придерживается противоположного мнения.
Находясь среди собравшихся на митинге на площади Свободы в Тбилиси, Зурабишвили заявила журналистам, что предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС является "очень значимым шагом".
"Несмотря на различие политических взглядов, я поздравляю всех граждан Грузии с принятым решением Евросоюза. Хочу особо поздравить с этим наших граждан в Абхазии и Южной Осетии, которые также рады сегодняшнему дню", - сказала Зурабишвили.
Представители оппозиции провели в пятницу свой митинг в другом месте в Тбилиси. В оппозиции считают, что именно грузинский народ, а не действующие власти, внес главный вклад в принятии Евросоюзом решения о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата.
На площади Свободы в Тбилиси перед организованно прибывшими из регионов Грузии гражданами сейчас проходит концерт местных исполнителей.
В минувший четверг страны Евросоюза приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры об их вступлении в ЕС, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Он добавил, что ЕС также предоставил Грузии статус страны-кандидата на вступление в союз.
Глава МИД Азербайджана и новый посол США обсудили перспективы процесса нормализации между Баку и Ереваном
Казахстан не согласен с повышением тарифа на прокачку нефти через Белоруссию, будет вести переговоры
Баку полон решимости продвигать мирный процесс с Ереваном – Байрамов
Поставки легковушек из Германии в Азербайджан за 10 мес. превысили 108 млн евро
Китай в январе-ноябре увеличил выработку электроэнергии на 4,8%
Количество браков в Азербайджане за 10 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%
Положительное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана за 9 мес. превысило $240 млн - ЦБ
Азербайджан в 2024 году в период проведения COP29 посетят 70-80 тыс. иностранных гостей - Алиев
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире