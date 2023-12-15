Йеменские повстанцы-хуситы взяли ответственность за атаки на два судна в Красном море

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что берут на себя ответственность за удары в пятницу по двум коммерческим судам в Красном море, сообщает издание ОАЭ The National.
"В заявлении военного представителя группировки, поддерживаемой Ираном, Яхьи Сари говорится, что мятежники выпустили противокорабельные ракеты по двум судам, которые по словам хуситов, направлялись в Израиль", - отмечает газета.
Мятежники упомянули суда MSC Alanya и MSC Palatium III.
Ранее в пятницу стало известно, что грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось в Красном море после удара из контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена.
Позднее сообщалось, что на еще одном судне, идущем под либерийским флагом, MSC Palatium III начался пожар после ракетного удара. Предположительно, люди, запустившие ракету, целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah
Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.
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