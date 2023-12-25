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Дальнее зарубежье 25.12.2023 22:10

Йеменские повстанцы грозят усилить атаки в районе Красного моря

Йеменские повстанцы-хуситы заявили о готовности к более мощным атакам на торговое судоходство в районе Красного моря, сообщает издание ОАЭ The National.

"Наше стратегическое оружие, радиус его действия намного превосходят ожидания наших врагов. Для нас нет "красных линий", - утверждает министр обороны правительства повстанцев генерал-майор Мухаммад Аль-Атфи.

"Мы навлечем проклятие на Красное море, на Аденский залив, на Аравийское море и на Баб-эль-Мандебский пролив", - пообещал он.

По его словам, мятежники приберегли на будущее более "болезненные действия" против коммерческого судоходства в регионе.

После нападения радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшей вслед за этим военной операции Израиля в секторе Газа хуситы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. Затем наблюдатели зафиксировали более 100 атак хуситов с использованием дронов и баллистических ракет, которые применяли против торговых судов в Красном море.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian), направленной на обеспечение безопасности в Красном море. Позднее представитель Пентагона заявил, что вооруженные силы США, находящиеся в регионе Красного моря, собираются нанести удары по системе противовоздушной обороны хуситов.

Однако ряд союзников США не согласились передавать свои корабли в подчинение американского командования в рамках операции против повстанцев, сообщало издание The War Zone. По его данным, Испания, Италия и Франция отвергли требование о том, чтобы их корабли перешли под командование ВМС США, пока они развернуты в рамках самостоятельной операции по обеспечению безопасности в регионе.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПОВСТАНЦЫ, СУДОХОДСТВО, УГРОЗЫ


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