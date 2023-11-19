Йеменские повстанцы угрожают атаковать все суда, имеющие отношения к израильским компаниям

Йеменские повстанцы-хуситы будут наносить удары по любым судам, которыми владеют или управляют израильские компании, сообщает в воскресенье "Аль-Джазира".

Представитель повстанцев Яхья Сариа уточнил, что целями будут также считаться суда под флагом Израиля. Он призвал все страны мира отозвать своих граждан, состоящих в экипажах на судах указанных категорий.

Ранее поддерживаемые Ираном хуситы на фоне конфликта Израиля и группировки ХАМАС запускали по Израилю ракеты и беспилотники. При этом глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подчеркивал, что различные вооруженные группы в Сирии, Ираке, Йемене самостоятельно принимают решения о своих действиях.