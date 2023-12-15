Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после нападений хуситов на суда компании

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS в пятницу объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море после серии ракетных атак и атак беспилотников на суда компании, сообщает телеканал Sky News.

"После вчерашнего инцидента с участием Maersk Gibraltar и еще одного нападения на контейнеровоз сегодня мы проинструктировали все суда Maersk в этом районе, которые должны были пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить движение до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении компании.

В Maersk добавили, что суда вместо прохода по Красному морю будут обходить Африку.

Накануне с территории Йемена, контролируемой мятежниками-хуситами, выпустили ракету по контейнеровозу Maersk Gibraltar, когда он шел через Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее в пятницу ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III.

Предположительно, запустившие ракету целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah - грузовое судно под флагом Либерии, на которое ранее в пятницу была совершена другая атака. После той атаки с воздуха, как сообщалось, на Al Jasrah начался пожар.

Также в ночь на пятницу Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что с контролируемой хуситами территории была выпущена баллистическая ракета в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Накануне об этом сообщали западные СМИ. Позже хуситы пригрозили находящемуся в это время в проливе грузовому судну Maersk Gibraltar, идущему под флагом Гонконга, дальнейшими атаками.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.