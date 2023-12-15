Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8692 RUR   0.0189 GBR   2.1703 TRY   0.0585

Цена на нефть

14.12 $/bbl +/- WTI 71.58 +2.11 Brent 76.61 +2.35

Дальнее зарубежье 15.12.2023 22:45

Maersk приостанавливает рейсы через Красное море после нападений хуситов на суда компании

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS в пятницу объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море после серии ракетных атак и атак беспилотников на суда компании, сообщает телеканал Sky News.

"После вчерашнего инцидента с участием Maersk Gibraltar и еще одного нападения на контейнеровоз сегодня мы проинструктировали все суда Maersk в этом районе, которые должны были пройти через Баб-эль-Мандебский пролив, приостановить движение до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении компании.

В Maersk добавили, что суда вместо прохода по Красному морю будут обходить Африку.

Накануне с территории Йемена, контролируемой мятежниками-хуситами, выпустили ракету по контейнеровозу Maersk Gibraltar, когда он шел через Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее в пятницу ракета, запущенная с контролируемой мятежниками-хуситами части Йемена, попала в грузовое судно MSC Palatium III.

Предположительно, запустившие ракету целились не в MSC Palatium III, а в Al Jasrah - грузовое судно под флагом Либерии, на которое ранее в пятницу была совершена другая атака. После той атаки с воздуха, как сообщалось, на Al Jasrah начался пожар.

Также в ночь на пятницу Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что с контролируемой хуситами территории была выпущена баллистическая ракета в направлении международного судоходного пути к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Накануне об этом сообщали западные СМИ. Позже хуситы пригрозили находящемуся в это время в проливе грузовому судну Maersk Gibraltar, идущему под флагом Гонконга, дальнейшими атаками.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ДАНИЯ, MAERSK, КРАСНОЕ/МОРЕ, ПЕРЕВОЗКИ, ПРИОСТАНОВКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az