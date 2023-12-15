Товарооборот между Азербайджаном и Ставропольем с начала 2023г вырос на 10%

Товарооборот между Азербайджаном и Ставропольем вырос на 10% с начала 2023 года и составил $165 млн. Об этом сообщил министр экономического развития края Денис Полюбин.

"Азербайджан является одним из основных внешнеторговых партнеров Ставропольского края, и санкции не изменили ситуацию. С начала года товарооборот между территориями составил $165 млн, что на 10% больше показателя прошлого года", - сказал министр.

Регион, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на российские СМИ, экспортировал в Азербайджан продукцию на $154 млн. Основными экспортируемыми товарами остаются зерно пшеницы, кукурузы, ячменя (около 80% всего экспорта).

Также на азербайджанский рынок поставляются кондитерские изделия, подсолнечное масло, минеральная вода. Среди промышленных товаров лидируют минеральные удобрения, изделия из пластмасс, кровельные материалы, счетчики электроэнергии.

Р.Ахмедов