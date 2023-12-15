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Бизнес и законодательство 15.12.2023 23:13

Товарооборот между Азербайджаном и Ставропольем с начала 2023г вырос на 10%

Товарооборот между Азербайджаном и Ставропольем вырос на 10% с начала 2023 года и составил $165 млн. Об этом сообщил министр экономического развития края Денис Полюбин.

"Азербайджан является одним из основных внешнеторговых партнеров Ставропольского края, и санкции не изменили ситуацию. С начала года товарооборот между территориями составил $165 млн, что на 10% больше показателя прошлого года", - сказал министр.

Регион, как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на российские СМИ, экспортировал в Азербайджан продукцию на $154 млн. Основными экспортируемыми товарами остаются зерно пшеницы, кукурузы, ячменя (около 80% всего экспорта).

Также на азербайджанский рынок поставляются кондитерские изделия, подсолнечное масло, минеральная вода. Среди промышленных товаров лидируют минеральные удобрения, изделия из пластмасс, кровельные материалы, счетчики электроэнергии.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СТАВРОПОЛЬЕ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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