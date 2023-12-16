Алиев выразил уверенность в расширении сотрудничества с Бахрейном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе по случаю национального праздника Королевства Бахрейн, сообщает сайт главы азербайджанского государства. "Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления дружественных отношений между Азербайджаном и Бахрейном, расширения нашего представляющего взаимный интерес сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости, - говорится в послании. В.Алиев

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