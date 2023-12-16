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Дальнее зарубежье 16.12.2023 23:09

США рассматривают возможность нанесения удара по хуситам

Пентагон рассматривает возможность нанесения удара по военным объектам мятежников-хуситов в Йемене в ответ на участившиеся нападения на суда в Красном море, сообщает в пятницу Semafor со ссылкой на источники в администрации США.

"Официальные лица США заявляют, что они изучают вопрос об ударе по хуситам", - информирует издание.

Подчеркивается, что представители администрации Байдена неоднократно заявляли, что их приоритетом являются не подобные удары, а поддержка кампании Израиля по вытеснению группировки ХАМАС из сектора Газа.

В последнее время участились случаи нападения хуситов на военные корабли и коммерческие суда, проходящие по Красному морю. Так, в четверг с территории Йемена, контролируемой хуситами, была выпущена ракета по контейнеровозу Maersk Gibraltar, когда он шел через Баб-эль-Мандебский пролив.

Йеменские хуситы ранее пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

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Тэги: США, ХУСИТЫ, УДАРЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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