Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8399 RUR   0.0185 GBR   2.1472 TRY   0.0526

Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 81.35 -0.27 Brent 86.09 -0.16
Дальнее зарубежье 28.03.2024 15:34

США сбили четыре дрона хуситов в Красном море

Военные США уничтожили четыре дрона йеменских мятежников-хуситов, которые летели в сторону американского корабля, сообщает в четверг Центральное командование ВС США (CENTOM).

По его информации, инцидент произошел еще в среду. "Между 03:00 и 03:20 по времени Саны 27 марта CENTCOM успешно уничтожил четыре беспилотника дальнего действия, запущенных в воздух поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами в Йемене", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.

Отмечается, что беспилотники двигались в сторону американского корабля в Красном море. Сообщений о ранениях или ущербе не поступало.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ХУСИТЫ, БЕСПИЛОТНИКИ


Похожие новости


США сообщили об уничтожении ракет и дронов на территории Йемена США уничтожили четыре дрона и ракету хуситов на территории Йемена США нанесли удар по ракетам йеменских хуситов на территории Йемена - CENTCOM Байден не исключает дополнительные меры против хуситов Хуситы возложили на Вашингтон ответственность за все их нападения на суда в Красном море Разведка США не может оценить степень ущерба, нанесенного военному потенциалу хуситов США и Великобритания предприняли новые атаки на объекты хуситов в Йемене США нанесли удары по ракетным пусковым установкам хуситов в Йемене - CENTCOM Хуситы пообещали усилить атаки, если решение США о внесении их группировки в список глобальных террористов вступит в силу США нанесли 300 ударов по объектам хуситов в Йемене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az