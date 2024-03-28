США сбили четыре дрона хуситов в Красном море

Военные США уничтожили четыре дрона йеменских мятежников-хуситов, которые летели в сторону американского корабля, сообщает в четверг Центральное командование ВС США (CENTOM).
По его информации, инцидент произошел еще в среду. "Между 03:00 и 03:20 по времени Саны 27 марта CENTCOM успешно уничтожил четыре беспилотника дальнего действия, запущенных в воздух поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами в Йемене", - говорится в сообщении командования в социальной сети X.
Отмечается, что беспилотники двигались в сторону американского корабля в Красном море. Сообщений о ранениях или ущербе не поступало.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.
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