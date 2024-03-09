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США нанесли удар по ракетам йеменских хуситов на территории Йемена - CENTCOM

Американские военные в пятницу нанесли удары по двум мобильным установкам противокорабельных ракет хуситов в районах Йемена, сообщило Центральное командование (CENTCOM) ВС США в субботу.

В сообщении отмечается, что удары были нанесены "в целях самообороны".

Кроме того, в сообщении говорится, что в пятницу хуситы с территории Йемена выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в Аденский залив по судну Propel Fortune под флагом Сингапура. Ракеты не попали в цель, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, УДАР


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