США нанесли удары по мобильным ракетным установками хуситов, сбили три их беспилотника

Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) в пятницу атаковали ракетные установки хуситов в Йемене, а также сбили запущенные мятежниками беспилотники.
"В период с 3:35 и 4:55 по времени Саны CENTCOM в рамках самозащиты осуществило удары по четырем мобильным установкам хуситов с противокорабельными ракетами и по одному их беспилотнику на контролируемой ими территории Йемена", - говорится в сообщении военных в соцсети X.
Также в CENTCOM заявили, что сбили три БПЛА, запущенных с подконтрольной хуситам территории в сторону Аденского залива.
Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что он не будет колебаться при принятии новых мер против хуситов. Он заверил, что США создали коалицию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море, в том числе для возвращения стабильности на Ближний Восток и для сдерживания Ирана.
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