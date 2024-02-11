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Дальнее зарубежье 11.02.2024 21:00

Военные США атаковали беспилотные катера и противокорабельные ракеты хуситов

Военные США накануне в целях самообороны провели успешные атаки в Йемене против двух беспилотных катеров и трех мобильных установок с противокорабельными ракетами мятежников-хуситов, сообщили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) в воскресенье.

"В CENTCOM установили, что эти безэкипажные катера и ракеты находятся в подконтрольных хуситам районах Йемена и что они представляют непосредственную опасность для кораблей ВМС США и гражданских судов в регионе", - говорится на странице CENTCOM в соцсети X.

Удары наносились по северу провинции Ходейда, которая на западе омывается Красным морем.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.

Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.

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Тэги: США, ЙЕМЕН, ЦЕЛИ, УДАРЫ


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