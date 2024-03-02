Военные США сообщают, что уничтожили ракету хуситов в Йемене

Американские военные нанесли удар и уничтожили ракету хуситов, которая, по их данным, была подготовлена к пуску в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Удар был нанесен в минувшую пятницу примерно в 12:40 по времени Саны (13:40 по Баку). В сообщении утверждается, что это было предпринято "в целях самообороны", поскольку ракета "представляла непосредственную угрозу для американских самолетов в регионе".
Командование информировало также, что в 22:46 по времени Саны "хуситы с территории Йемена запустили одну противокорабельную баллистическую ракету из Йемена в Красное море".
Ни одно судно не пострадало, отметил CENTCOM.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Эти события привели к тому, что некоторые группировки на Ближнем Востоке активизировали атаки против американских сил в Ираке и Сирии.
Хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.
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