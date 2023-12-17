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Дальнее зарубежье 17.12.2023 19:20

Британия и Германия раскрыли свое отношение к прекращению огня в Газе

Германия и Великобритания выступили против немедленного прекращения огня в секторе Газа, поскольку оно вряд ли станет постоянным, Берлин и Лондон подчеркивают необходимость установления долгосрочного и устойчивого перемирия в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в статье главы МИД Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, написанной для газеты Times.

"Мы не верим, что призыв прямо сейчас ко всеобщему и немедленному прекращению огня в надежде, что оно каким-то образом станет постоянным, - это путь вперед. Это игнорирует, почему Израиль вынужден защищаться: ХАМАС варварски атаковал Израиль и по-прежнему ежедневно выпускает ракеты, убивающие израильских граждан. ХАМАС должен сложить оружие", - написали главы внешнеполитических ведомств.

Министры отметили, что "целью не может быть просто прекращение боевых действий сегодня", подчеркнув необходимость мира, "длящегося дни, годы, поколения". Бербок и Кэмерон заявили, что поддерживают прекращение огня, "но только в том случае, если оно будет устойчивым".

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Тэги: БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГАЗА


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