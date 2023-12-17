МИД Турции призвал США повлиять на Израиль для прекращения боев в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал госсекретаря США Энтони Блинкена повлиять на Израиль для прекращения боевых действий в секторе Газа, пишет The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

Фидан сказал американскому госсекретарю, что ситуация в Газе и на Западном берегу Иордана ухудшается из-за атак со стороны Израиля. Собеседник издания добавил, что Израиль следует заставить сесть за стол переговоров для обсуждения сосуществования двух стран после прекращения боев.

По информации JP, глава турецкого МИДа также обсудил с Блинкеном заявку Швеции на вступление в НАТО. Кроме того, стороны говорили о запросе властей Турции на покупку истребителей F-16 у США.