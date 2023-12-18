Британское управление морских торговых операций сообщило о взрыве возле судна в Красном море

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в понедельник получило данные, что возле судна в Красном море зафиксирован взрыв, сообщает The Times of Israel.
Инцидент произошел примерно в 48 км от побережья Йемена. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало. По информации UKMTO, идет расследование инцидента. Название корабля и его владелец не указаны.
Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.
На прошлой неделе датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller - Maersk объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море. Германская компания Hapag-Lloyd тоже запретила своим судам заходить в Красное море после того, как в пятницу ее грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось от удара из контролируемого хуситами района Йемена. В субботу швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) и французская судоходная компания CMA CGM объявили о решении приостановить проход судов через Суэцкий канал.
Между тем издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.
Накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, утверждало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.
Товарооборот Азербайджана со странами СНГ за 10 мес. вырос на 17% – премьер
Азербайджан вносит большой вклад в наращивание культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках СНГ - Асадов
Азербайджан продолжит усилия для укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе – Асадов
Афганистан завершил подготовку к строительству газопровода ТАПИ
ГААД получит 450 тыс. манатов на капремонт автодорог в Низаминском районе Баку
Работа АЗС в Иране нарушена, по одним данным, в связи с техническим сбоем, по другим, в результате кибератаки
Азербайджан планирует с 2026г проводить международные соревнования по горным лыжам - глава ТЦ «Шахдаг»
ТЦ «Шахдаг» ожидает в 2024г рост турпотока на 15-20%
Компания GM Construction получила подряд на 5,1 млн манатов на строительство школы в Евлахе
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Последняя возможность уходящего года от AccessBank – скидка до 3% годовых на ставку по наличному кредиту.
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы