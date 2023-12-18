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Дальнее зарубежье 18.12.2023 11:44

Британское управление морских торговых операций сообщило о взрыве возле судна в Красном море

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) в понедельник получило данные, что возле судна в Красном море зафиксирован взрыв, сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел примерно в 48 км от побережья Йемена. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало. По информации UKMTO, идет расследование инцидента. Название корабля и его владелец не указаны.

Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

На прошлой неделе датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller - Maersk объявила о приостановке прохода своих судов через Красное море. Германская компания Hapag-Lloyd тоже запретила своим судам заходить в Красное море после того, как в пятницу ее грузовое судно Al Jasrah, шедшее под флагом Либерии, загорелось от удара из контролируемого хуситами района Йемена. В субботу швейцарская судоходная компания Mediterranean Shipping Company (MSC) и французская судоходная компания CMA CGM объявили о решении приостановить проход судов через Суэцкий канал.

Между тем издание The War Zone со ссылкой на представителя Пентагона сообщало, что в ходе ближневосточного турне, начавшегося в воскресенье, министр обороны США Ллойд Остин объявит о планах проведения операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны йеменских мятежников.

Накануне издание Politico, ссылаясь на информированный источник, утверждало, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower прибыла в район Аденского залива к югу от Йемена для поддержки американских ответных мер на атаки повстанцев.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КРАСНОЕ/МОРЕ, СУДНО, ВЗРЫВ

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