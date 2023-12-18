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Дальнее зарубежье 18.12.2023 13:45

Восемь человек погибли при взрыве на нефтехранилище в Гвинее

По меньшей мере восемь человек погибли и 84 получили ранения в результате взрыва на нефтяном терминале в столице Гвинеи городе Конакри, сообщают западные СМИ.

Взрыв произошел рано утром в понедельник на главном нефтяном терминале Гвинеи в коммуне Калум. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Правительство Гвинеи объявило о решении начать расследование, чтобы установить причину инцидента и привлечь виновных к ответственности. Масштабы урона, нанесенного терминалу, пока не ясны.

Власти страны призвали жителей близлежащих районов не покидать свои дома и временно закрыли школы.

СМИ напоминают, что Гвинея не добывает нефть и не перерабатывает ее. Страна импортирует нефтепродукты, которые в основном хранятся в терминале в коммуне Калум.

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Тэги: ГВИНЕЯ, НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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