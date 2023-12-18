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Транспорт и связь 18.12.2023 22:32

Iliad предлагает Vodafone объединить бизнесы в Италии, оценивает Vodafone Italia в 10,45 млрд евро

Французский оператор связи Iliad Group направил Vodafone Group предложение об объединении подразделений двух компаний в Италии.

Как говорится в пресс-релизе Iliad, итальянское подразделение Vodafone оценивается в рамках этого предложения в 10,45 млрд евро.

Совет директоров Iliad и основной акционер компании Ксавье Ньель единогласно поддержали предложение.

Слияние Iliad Italia и Vodafone Italia позволит создать ведущего игрока в области инвестиций в передовые технологии на телекоммуникационном рынке Италии, который поддержит и ускорит цифровую трансформацию страны, говорится в пресс-релизе.

Выручка объединенной компании в текущем фингоду, который завершится в марте 2024 года, составила бы 5,8 млрд евро, EBITDA - 1,6 млрд евро. Синергетический эффект от сделки, как ожидается, превысит 600 млн евро.

В соответствии с предложением, Vodafone получит 50% акционерного капитала объединенной компании плюс 6,5 млрд евро денежными средствами и 2 млрд евро в виде кредита от акционеров. Доля Vodafone в новой компании будет стоимость порядка 1,95 млрд евро.

Iliad также получит 50% в новой компании плюс 500 млн евро денежными средствами и заём от акционеров на 2 млрд евро. Iliad Italia оценивается в 4,45 млрд евро.

Акции Vodafone прибавляют в цене 6,5% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 18%.

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Тэги: ЕВРОПА, ТЕЛЕКОМ, ОПЕРАТОР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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