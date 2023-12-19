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Бизнес и законодательство 19.12.2023 11:33

Bosch может продать российские заводы турецкому инвестфонду Can Holding

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры о продаже российских заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом с турецким инвестфондом Can Holding, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на учредителя компании-производителя бытовой техники Jacky`s Гусейна Иманова, а также ряд источников в отрасли.

Переговоры Bosch с Can Holding находятся в финальной стадии, сказал изданию Иманов и источники на рынке бытовой техники. По информации "Коммерсанта", условия сделки не предполагают обратного выкупа; она проходит одобрение ФАС.

Источник, знакомый с ходом переговоров, уточнил газете, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам.

Летом стало известно, что основным претендентом на заводы Bosch в Стрельне стал китайский Hisense, но детали не разглашались, пишет газета. По словам одного из источников "Коммерсанта", Bosch "был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше".

ООО "БСХ Бытовые приборы" (российское юрлицо Bosch) в марте 2022 года сообщило о приостановке производства в РФ. Компания работала в стране с 1994 года, выпуская более 1 млн холодильников и стиральных машин в год и организуя сервис для марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка ООО упала в 2,5 раза - до 19,5 млрд рублей.

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Тэги: РОССИЯ, BOSH, ЗАВОДЫ, ПРОДАЖА

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