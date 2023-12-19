США в принципе договорились с Данией о размещении американских военных на датской территории

США и Дания договорились о заключении соглашения, которое позволит Вашингтону постоянно держать американских военных и их оборудование на датской территории, сообщили во вторник западные СМИ.
"Это означает, что американские солдаты и снаряжение смогут непрерывно находиться на датской земле", - заявила журналистам премьер Дании Метте Фредериксен.
Соглашение рассчитано на 10 лет, его подписание запланировано на этой неделе. Премьер уточнила, что оно вступит в силу, когда через год в Дании примут соответствующий закон.
Переговоры о заключении соглашения США и Дания начали в феврале 2022 года.
В 2021 году США подписали договор с Норвегией о доступе к ее военным объектам. В декабре США в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Швецией получили доступ к 17 военным базам. В частности, Пентагон получил возможность использовать аэродромы, военно-морские базы, военные лагеря и полигоны. Кроме того, согласно документу, американские военные также смогут размещать на базах свое оружие. Какое именно, не указывается.
Накануне США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Пентагон получил доступ к четырем финским авиабазам, военно-морской базе, а также ряду других военных объектов. Соглашение должен одобрить финский парламент.
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