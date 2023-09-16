США и Дания проведут совместные военные учения по применению ракет SM-6 на Балтике

ВМС США и вооруженные силы Дании проведут совместные военные учения с использованием контейнерной пусковой установки ракет SM-6, которые пройдут на датском острове Борнхольм в Балтийском море, сообщил 6-й оперативный флот Соединенных Штатов.
"Военно-морские силы США в Европе совместно с вооруженными силами Дании проведут учения по защите конвоев с использованием современной контейнерной пусковой установки ракет SM-6, которые начнутся 18 сентября на Борнхольме", - говорится в сообщении.
Указывается, что ракетный комплекс SM-6 обладает способностью перехватывать угрозы с воздуха, включая баллистические ракеты на конечном этапе полета. Кроме того, конструкция ракеты двойного назначения обеспечивает высокоточное поражение как стационарных наземных, так и подвижных морских целей противника.
В 6-м оперативном флоте также отметили, что контейнерная конфигурация пусковой установки SM-6 повышает оперативную гибкость ВМС США, способствуя быстрому развертыванию и использованию на различных театрах военных действий, тем самым подчеркивая приверженность Соединенных Штатов обеспечению интересов своей безопасности и союзников.
"Проводя эти операции с территории Дании, Соединенные Штаты подтверждают стратегическую важность Дании как ключевого союзника в обеспечении региональной стабильности", - говорится в сообщении.
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