Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в США

Командующий Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров совершает визит в США по приглашению командования ВМС этой страны.

"Вице-адмирал Бекиров примет участие в 25-м международном симпозиуме ВМС, который пройдет в Ньюпорте с участием командующих ВМС из 90 стран и представителей различных авторитетных морских организаций", - сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, основной целью мероприятия является проведение дискуссий на темы, касающиеся обеспечения военно-морскими силами и гражданскими морскими организациями навигационной безопасности морского транспорта, а также организации совместной борьбы с возможными угрозами.

Н.Аббасова