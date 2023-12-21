ВМС США получили первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат Orca

Американские военно-морские силы получили на вооружение первую сверхбольшую автономную беспилотную подводную лодку Orca ("Косатка"), предназначенную для выполнения целого комплекса боевых задач, сообщило издание Newsweek.
По данным изданий Seapower и The War Zone, созданная компанией Boeing, беспилотная дизель-электрическая подводная лодка оснащена большим отсеком для полезной нагрузки весом до 8 тонн. Cубмарина способна устанавливать и уничтожать морские мины, применять торпеды для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками.
Ее предполагается вооружить торпедами Mk46 и Mk48. ВМС также рассматривает возможность оснащения автономной субмарины крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, подводный беспилотник сможет вести радиоэлектронную борьбу, обнаруживать вражеские подлодки и передавать данные о них авиации и кораблям. На субмарине установлена поднимаемая с верней части ее корпуса мачта, благодаря которой она может поддерживать спутниковую связь, а также оборудование для проведения гидрографический исследований.
Вес подводного беспилотника достигает 80 тонн, длина - 26 метров, т.е. почти четверть от атомной подводной лодки класса Virginia. Orca имеет дальность действия до 6500 морских миль. Она может находится под водой более четырех месяцев.
Всего Boeing поставит ВМС США четыре подводных беспилотника Orca. Последний должна быть получен флотом в июне 2024 года.
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