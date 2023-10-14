Новая ударная атомная подлодка четвертого поколения вошла в состав ВМС США

В состав американских Военно-морских сил вошла новая многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) USS Hyman Rickover класса Virginia, сообщил в субботу Пентагон.
Официальная церемония принятия субмарины в состав флота с участием министра ВМС США Карлоса Дель Торо состоялась на базе подводных лодок Нью-Лондон в городе Гротон (штат Коннектикут).
Многоцелевая АПЛ USS Hyman Rickover, оснащенная 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, является 22-й подводной лодкой класса Virginia и четвертой в новой серии Block IV. Она имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку.
В конструкции данной подлодки реализовано множество новейших технологий и инноваций, повышающих огневую мощь, маневренность и скрытность. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.
Всего таких подлодок класса Virginia серии Block IV планируется построить 10 единиц. В перспективе также предполагается строительство субмарин Virginia пятого поколения (Block V).
Стоимость постройки каждой АПЛ класса Virginia четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности ВМС США планируют иметь в своем составе 34 субмарины класса Virginia до 2030 года. Они должны полностью заменить ударные атомные подлодки типа Los Angeles постройки 1970-1990-х годов, которых в ВМС США насчитывается 26 единиц.
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