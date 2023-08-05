Атомная подлодка ВМС США с 154 крылатыми ракетами прибыла в Италию

Американская атомная подводная лодка USS Florida зашла в итальянский порт Неаполь, следует из данных 6-го оперативного флота США. Подлодка, которая несет 154 крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, зашла в Неаполь накануне. В Неаполе находится штаб-квартира 6-го оперативного флота США. ВМС США располагают четырьмя такими подводным ракетоносцами. В июле она заходила на базу Суда-бей на греческом острове Крит. В настоящее время в Средиземном море вблизи Греции на патрулировании также находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford.

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