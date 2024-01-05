Авианосец ВМС США зашел в Красное море

Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower вошел в Красное море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower находится вблизи берегов Йемена", - сообщила служба, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.

Ранее авианосец находился в Аденском заливе.

В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.