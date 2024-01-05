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Дальнее зарубежье 05.01.2024 22:31

Авианосец ВМС США зашел в Красное море

Американский атомный авианосец USS Dwight Eisenhower вошел в Красное море, следует из данных информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

"Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Dwight Eisenhower находится вблизи берегов Йемена", - сообщила служба, ссылаясь на представителя американского военного ведомства.

Ранее авианосец находился в Аденском заливе.

В состав группы помимо авианосца, на котором размещено 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18, входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely, USS Stethem, USS Carney и USS Mason, USS Laboon ВМС США. Группировка задействована в проведении многонациональной операции "Страж процветания" (Operation Prosperity Guardian) для защиты судоходства и противодействия нападениям йеменских хуситов на суда в Красном море.

США и еще 11 государств потребовали, чтобы йеменские хуситы прекратили нападать на военные и коммерческие суда в Красном море, и предупредили о последствиях таких атак.

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Тэги: США, ВМС, АВИАНОСЕЦ, ЙЕМЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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