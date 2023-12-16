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Эсминец ВМС США перехватил 14 беспилотников в Красном море

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу перехватил 14 ударных беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами на юге Красного моря, сообщило Центральное командование США.

По данным американских военных, все беспилотники были сбиты. Повреждений судов и кораблей, а также жертв среди членов команд не зафиксировано.

Ранее министр обороны Великобритании обороны Грант Шэппс сообщил, что в ночь на субботу британский эсминец HMS Diamond сбил беспилотник, летевший в направлении торгового судна на юге Красного моря. Беспилотник был перехвачен ракетой Sea Viper, выпущенной с корабля.

"Корабль недавно прибыл в регион для укрепления международных усилий по поддержанию безопасности судоходства", - сказал он.

На текущей неделе два британских торговых судна подверглись атакам йеменских хуситов на юге Красного моря.

Недавняя серия атак представляет непосредственную угрозу для безопасности международного коммерческого судоходства в Красном море, подчеркнул министр, отметив, что Соединенное Королевство будет отражать эти атаки для обеспечения свободной глобальной торговли.

В настоящее время на юге Красного моря помимо британского корабля находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

4 декабря Соединенные Штаты объявили, что ведут активные дискуссии с международными партнерами относительно потенциальных вариантов создания военно-морской оперативной группы в регионе Красного моря для противодействия угрозе и обеспечения безопасного прохода торговых судов.

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Тэги: США, ВМС, ЭСМИНЕЦ, БЕСПИЛОТНИКИ


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