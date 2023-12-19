России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне - Путин

России необходимо наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проведение специальной военной операции выявило и проблемы. Нужно серьезно перестраивать работу систем связи, на порядок эффективнее применять современные средства ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности нашей спутниковой группировки не только в зоне СВО, но и на глобальном уровне", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он отметил, что предстоит также увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов, совершенствовать работу ПВО.

"Наши известные системы "Панцири", "Буки", С-300, С-400 работают безотказно. Они лучшие в мире без всякого преувеличения", - сказал президент РФ.