ЕБРР увеличит капитал на 4 млрд евро для поддержки Украины

Управляющие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрили резолюцию об увеличении оплаченного капитала банка на 4 млрд евро, или на 13% - до 34 млрд евро для финансирования проектов ЕБРР в Украине и в других странах присутствия, отмечается в сообщении банка.

"Дополнительный капитал акционеров будет использован для обеспечения значительных и устойчивых инвестиций в реальную экономику Украины, (...) а также поможет поддержать приоритеты ЕБРР во всех странах, где он работает", - говорится в сообщении банка.

Этот капитал позволит ЕБРР продолжать обеспечивать уровень ежегодных инвестиций в Украину в размере около 1,5 млрд евро в период конфликта, полностью поддерживаемых его собственным балансом, а также иметь средства для увеличения своей поддержки до 3 млрд евро ежегодно после начала реконструкции. ЕБРР также напомнил, что с февраля 2022 года направил Украине более 3 млрд евро.

Принятая управляющими резолюция завершает формальный процесс увеличения уставного капитала ЕБРР, начатый на ежегодном собрании в мае этого года в Самарканде, и увеличение капитала вступит в силу 31 декабря 2024 года.

Банк напомнил, что это третье увеличение его капитала в истории после аналогичных решений, принятых в 1996 и 2010 годах.

Акционеры будут иметь право подписаться на дополнительные акции в соответствии с соглашением об учреждении ЕБРР. Ожидается, что первые заявки будут получены в начале 2024 года, а выплаты стартуют с начала 2025 года.

ЕБРР был основан в 1991 году и с тех пор инвестировал более 190 млрд евро в более чем 6,8 тыс. проектов.

ЕБРР завершил 2022 год с чистым убытком в 1,12 млрд евро после чистой прибыли в 2,5 млрд евро годом ранее. Доля Украины в подписном капитале банка - 0,8%, или 240,1 млн евро.