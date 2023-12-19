Nobel Energy поддерживает образовательную инициативу по расширению возможностей молодежи с высоким потенциалом из малообеспеченных семей

Nobel Energy (часть NEQSOL Holding) рада сообщить об оказании содействия образовательной программе, направленной на поддержке 30 перспективных молодых людей из малообеспеченных семей, желающих поступить в ведущие международные университеты.
Основная цель программы, реализуемого квалифицированной и успешной образовательной компанией Roof Academic Training, обеспечение необходимой поддержкой талантливой молодежи из малообеспеченных семей в подготовке к таким обязательным экзаменам на уровнях бакалавриата, магистратуры и MBA, как IELTS, SAT, GRE, GMAT, TOEFL, а также в процессах подачи заявок в университеты и на стипендии.
Программа рассчитана на студентов, поступающих в вузы в 2023-2024 учебном году, с планами продолжить обучение за границей в сентябре 2024 года.
Отбор для образовательной программы уже стартовал и проводится в рамках тщательного 6-этапного процесса, включая первоначальную оценку анкеты, проверку уровня владения английским языком, личное собеседование, экспертное мнение, посещение дома и окончательную оценку. На этих этапах кандидаты оцениваются на основе успеваемости, внеклассной деятельности, уровня социального обеспечения, потенциала, желания и активности.
Вугар Самадли, главный исполнительный директор Nobel Energy, заметил: «Эта инициатива полностью соответствует целям как страны, так и Nobel Energy по расширению возможностей молодежи для получения мест в высокорейтинговых университетах, чтобы внести вклад в развитие человеческого капитала в нашей стране. Эта успешная программа, которая уже успела оказать положительное влияние на увеличение устремления ряда молодых людей из малообеспеченных семей к получению образования, отражает наше стремление и скромный вклад в построение более устойчивого и светлого будущего в Азербайджане».
Примечание для редакторов
Группа компаний Nobel Energy, входит в состав NEQSOL Holding, и является интегрированной компанией по производству, разработке и оказанию услуг в области энергетики. Компания стремиться внести свой вклад в глобальный переход к устойчивому и низкоуглеводному будущему. Используя надежный опыт, интегрированные решения, передовые технологии, стратегические партнерства и уделяя особое внимание инновациям, Nobel Energy позиционирует себя как надежный партнер в реализации сложных и устойчивых инфраструктурных проектов по всему миру.
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